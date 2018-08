Raganello, bambina di 9 anni trasferita al Gemelli. «Acuta insufficienza respiratoria»

Martedì 21 Agosto 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 18:41

E' ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del policlinico Agostino Gemelli di Roma ladi 9 anni tratta in salvo dalla piena del torrentea Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piccola, travolta dall'acqua e dal fango, è stata trasportata dopo il salvataggio all'ospedale di Cosenza, ma le sue condizioni apparse subito critiche, hanno richiesto il trasferimento nel nosocomio della Capitale.Attualmente è ricoverata per insufficienza respiratoria acuta da inalazione di acqua fangosa ed è ventilata artificialmente in sedazione profonda. Le cure sono affidate ai medici del reparto diretto dal professor Giorgio Conti, la prognosi resta riservata. Con lei, ci sono gli zii materni.