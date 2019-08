CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:30

Una messa con rito ortodosso e una fiaccolata in cui si sono stretti in un abbraccio di dolore e ricordo i sopravvissuti e i familiari delle dieci vittime della strage del Pollino. Ieri a Civita, in provincia di Cosenza e territorio del Parco nazionale del Pollino, la commemorazione della tragedia del 20 agosto del 2018 quando 44 escursionisti provenienti da diverse parti d'Italia, usciti per rafting nelle Gole del Raganello, furono travolti dall'esondazione del torrente omonimo che costò la vita a dieci persone. Un inferno di fango e detriti travolse, improvvisamente, i turisti in quella giornata di maltempo in cui fu ignorata l'allerta meteo, responsabilità per cui, secondo le indagini successive, sono indagate 14 persone tra amministratori locali e responsabili turistici.