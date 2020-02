Una giovane mamma, 24 anni, abita in un basso senza apertura all’interno di un palazzo. Con lei quattro figli. Il primogenito ha 9 anni l’ultimo 18 mesi, e come se non bastasse un fratello a carico di 17 anni. Una vita trascorsa tra sofferenza e difficoltà. I genitori materni morti tutti e due, mamma per tumore al cervello e il padre per tumore al fegato. Una situazione disastrosa. A denunciare l’accaduto Patrizia Gargiulo, Presidente dell’associazione «Donne per il sociale» che in queste ore chiede sostegno ai volontari ed a tutti coloro i quali possano aiutare la giovane donna.

«Con la nostra associazione – dice Patrizia Gargiulo - ci stiamo attivando per aiutare quanto più è possibile, per togliere dalla strada sia il bimbo di 9 anni che il fratello di 17 anni, età pericolosa per deviarsi. Al momento preferiamo non dare dire nomi e luoghi per garantire riservatezza e dignità alla donna, ma ci serve aiuto. Inoltre, stiamo cercando anche un lavoro di mattina per lei e un lavoro per il fratello».

Poi l’appello: «Se qualcuno può aiutarci sia a trovare lavoro che nella sistemazione della casa, per far vivere questi bambini in condizioni un po’ più vivibili, magari un pittore di buona volontà per pitturare alla meglio la casa ed un idraulico, dividendo le spese, materiale a carico nostro e mano d’opera offerta, può mettersi in contatto con la nostra associazione».

