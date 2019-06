Venerdì 28 Giugno 2019, 11:55

Ieri sera gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato una 25enne napoletana, per atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere.I poliziotti, impegnati in un servizio di ordine pubblico, transitando per via Calata Capodichino, mentre erano fermi al semaforo rosso, hanno udito delle grida provenienti da un vicoletto lì vicino.Gli agenti, giunti in via Tommaso Cornelio, hanno immediatamente notato una donna che malmenava ripetutamente un uomo. La donna ha cercato di colpire l’uomo con alcuni fendenti estraendo dai pantaloni un coltello da cucina e, solo grazie all’intervento dei poliziotti non ha colpito l’uomo.