Giulia asfissiata sulla barca a Castellammare, giallo sulle cause del rogo: morta prima dell'incendio?

La barca prende fuoco nel cuore della notte e lei muore asfissiata dalle esalazioni mentre dorme, ma ad alimentare il giallo restano ancora troppi dubbi sulle cause del rogo. Giulia Maccaroni, 29enne di San Vito Romano (Roma), aveva lavorato fino a domenica come hostess a bordo di una barca a vela di 22 metri battente bandiera inglese. Per tutto il mese di agosto, era stata in viaggio sulla barca «Morgane» insieme ai turisti che di settimana...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati