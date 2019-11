Materdei, la denuncia social: «Bullismo e razzismo contro i ragazzi cinesi»

Una nuova emergenza nel rione Materdei. Dopo la raffica di rapine a danno di minorenni, denunciate dalle mamme riunite in un coordinamento in rosa contro le baby gang, ora nel quartiere vengono segnalati altri episodi di violenza. Stavolta non si tratta di furti o raid criminali, ma di bullismo e razzismo. In particolare, la zona sotto accusa da parte di alcuni abitanti che segnalano la frequenza di azioni intimidatorie e minacce contro persone della comunità cinese, è via Salvator Rosa. La strada che concentra un gran flusso di persone per la presenza della metropolitana è il luogo dove si sarebbe verificata una vicenda denunciata sui social da un residente della zona.

LEGGI ANCHE Napoli, il video della vergogna: «Così mi hanno rubato lo scooter»

LEGGI ANCHE Materdei, il rione bonificato dai volontari





LEGGI ANCHE Martedei, chieste Ztl e telecamere contro le rapine e la sosta selvaggia Sul post che ha ricevuto molti commenti riguardo la frequenza di gruppetti che stazionano vicino la stazione del metrò e che bullizzano i passanti c’è scritto: «Ho aspettato con un amico almeno 20 minuti, un po' distante, ma della volante nessun segno. Se il giovane camorrista e i suoi sodali avessero voluto uccidere il cinese, avrebbero avuto tutto il tempo necessario. Si tratta di giovani cinesi che abitano poco distante dalla piazza, studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio. Sono venuti in Italia per studiare ma si trovano in una città che non li accoglie, inospitale, violenta, sporca, priva di ogni senso dell'etica, di bassissimo livello culturale». Anche in questo caso, come è accaduto con la denuncia corale dei genitori che avevano segnalato l’alta incidenza di raid criminali nella zona, la richiesta riguarda «un presidio stabile delle forze dell'ordine per evitare che le cose degenerino e che possa, come si dice, scapparci il morto».

Quello di mercoledì sera, non sembrerebbe l’unico episodio di bullismo nei confronti della piccola comunità cinese di Materdei secondo quanto scritto sui social da alcuni residenti della zona. «Gli abitanti di Materdei devono esprimere la solidarietà ai cinesi e a tutte le altre etnie che abitano il quartiere, cercare di venire incontro nei limiti del possibile alle loro esigenze, fornire una qualche forma di supporto, non solo solidarietà. Le forze dell'ordine devono essere presenti tutte le notti, identificare i giovinastri che per tutta la notte aggrediscono passanti, urlano e fanno schiamazzi, scorazzano in aree pedonali con le moto, distruggono e vandalizzano di tutto. Non ne possiamo più». La segnalazione è stata presa in carico dai comitati del quartiere, gli stessi che stanno mettendo in campo le azioni contro il fenomeno della microcriminalità denunciato circa un mese fa. Quello di mercoledì sera, non sembrerebbe l’unico episodio di bullismo nei confronti della piccola comunità cinese di Materdei secondo quanto scritto sui social da alcuni residenti della zona. «Gli abitanti di Materdei devono esprimere la solidarietà ai cinesi e a tutte le altre etnie che abitano il quartiere, cercare di venire incontro nei limiti del possibile alle loro esigenze, fornire una qualche forma di supporto, non solo solidarietà. Ledevono essere presenti tutte le notti, identificare i giovinastri che per tutta la notte aggrediscono passanti, urlano e fanno schiamazzi, scorazzano in aree pedonali con le moto, distruggono e vandalizzano di tutto. Non ne possiamo più». La segnalazione è stata presa in carico dai comitati del quartiere, gli stessi che stanno mettendo in campo le azioni contro il fenomeno della microcriminalità denunciato circa un mese fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA