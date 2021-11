Portici, striscione per chidere giustizia per Tullio e Giuseppe

É stato affisso nella notte dagli ultras del Portici, in via IV Novembre a pochi passi dalla casa di Tullio Pagliaro, uno striscione per chiedere giustizia.

«Giustizia e solidarietà per due figli di questa città», il messaggio firmato dai tifosi. Questa mattina alle ore 11.00 Vincenzo Palumbo - il camionista 53enne accusato di duplice omicidio - si troverà dinanzi ai giudici del tribunale di Napoli per l’udienza di convalida del fermo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ragazzi uccisi a Ercolano, l'ultimo mistero: presero l'auto... L'INCHIESTA Ercolano, giovani scambiati per ladri e uccisi da un camionista,...

L’uomo è in carcere da venerdì sera per l’omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ragazzi di Portici ammazzati in via Marsiglia, a Ercolano perché scambiati per ladri dal loro assassino.