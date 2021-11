Ragazzi uccisi a Ercolano, a Portici grande striscione per salutare Fusella

Un grande striscione bianco con delle foto di Giuseppe Fusella è stato affisso poco fa nel in viale Melina, a pochi passi della case del giovane ucciso insieme all’amico Tullio Pagliaro in via Marsiglia, Ercolano dal camionista Vincenzo Palumbo.

I due ragazzi di Portici sono stati ammazzati nella notte tra giovedì e venerdì perché scambiati per ladri dal loro assassino. A fare da sfondo alle foto del giovane diverse scritte: «Non ci sono veri addii perché ovunque tu sarai, sarai sempre con noi».

Ai piedi del grande striscione decine di lumini, mentre sui muri tanti palloncini bianchi.