Tredicenne di origini brasiliane picchiata a sangue dalle baby bulle nel Napoletano

Sabato 25 Maggio 2019, 08:37

«Quello che è accaduto a mia figlia non deve accadere mai più a nessuno. È tornata a casa sconvolta e piena di sangue». È determinata Jane, mamma di una 13enne vittima di un gruppetto di bulle. Quanto accaduto alla figlia l'ha scossa profondamente e ha deciso di denunciare. Di origini brasiliane, in Italia da 10 anni, la donna vive nel quartiere Casacelle di Giugliano dove la figlia è stata aggredita, picchiata e strattonata selvaggiamente da un gruppo di coetanee. «Fa schifo quello che è successo a mia figlia. Tutti hanno guardato, hanno ripreso e fatto video. Perché non sono intervenuti? Questa è la società in cui viviamo? Io che ho tentato di proteggere sempre mia figlia - racconta Jane - da mamma ho assistito dal balcone a quanto è accaduto».