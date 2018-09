Lunedì 3 Settembre 2018, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 09:11

Vuole i soldi per comprare il telefonino nuovo. Al rifiuto della mamma, la picchia e la minaccia. Interviene la sorella e picchia anche lei. Poi prende un coltello dalla cucina, ma arrivano i carabinieri e finisce in manette. La storia arriva da Gragnano e il protagonista è un ragazzino di appena 16 anni. Problemi a scuola e consumo di droga erano stati i primi problemi con i quali, purtroppo, una famiglia «bene» gragnanese aveva dovuto fare i conti. Il ragazzino aveva cominciato a frequentare la comitiva sbagliata. Un lento decadimento verso l'episodio avvenuto sabato pomeriggio quando, disperate, mamma e sorella hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.RICHIESTEPochi minuti prima, infatti, era avvenuta l'ennesima discussione, degenerata in violenza. Il 16enne pretendeva alcune centinaia di euro per acquistare il nuovo smartphone. La madre aveva detto no al figlio che aveva cominciato a spintonarla e a colpirla a calci e pugni. In difesa della mamma era intervenuta la sorella, poco più grande di lui, che era stata a sua volta presa a pugni in testa. Al culmine della lite il ragazzino è andato in cucina a prendere un coltellaccio: «Datemi i soldi altrimenti vi uccido». In quel momento, è partita la chiamata al 112 che ha scoraggiato il 16enne, che ha provato a darsi alla fuga. I carabinieri della stazione di Gragnano, però, l'hanno trovato ancora sotto casa, in stato di agitazione.FERITEIl 16enne è subito stato portato in caserma mentre mamma e sorella sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare: la donna, per fortuna, non ha riportato ferite, mentre la ragazza ha riportato un trauma cranico guaribile in 3 giorni. Il 16enne è finito in manette con l'accusa di tentata estorsione e violenza in famiglia. Su disposizione del pm di turno alla procura per i minorenni di Napoli, il 16enne è stato mandato al centro di prima accoglienza per minori di viale Colli Aminei. Minori violenti e spericolati, e di buona famiglia, sono stati protagonisti anche di un'altra vicenda, sempre a Gragnano. Alcune notti fa, in quattro si sono introdotti nell'ex carcere abbandonato per girare un video, poi pubblicato su Facebook. I quattro, tutti incensurati, sono stati identificati e denunciati a piede libero per violazione dell'area.