Martedì 1 Gennaio 2019, 15:52

La mano dilaniata dallo scoppio di un petardo inesploso, raccolto in strada pochi minuti fa. La vittima è un bambino di Marano, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Il ragazzino, da quanto si apprende, stava giocano in strada, al corso Mediterraneo, zona teatro ieri di un autentico "bombardamento" nel pomeriggio e nella tarda serata. Il bambino, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato condotto in ospedale da un automobilista di passaggio. "La mano del bimbo è stata sfracellata dall'esplosione", raccontano alcuni testimoni dei fatti.