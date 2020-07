Napoli: lite per apprezzamenti a una ragazza, 17enne accoltella coetaneo nella stazione Mostra della Cumana

Un 17enne è stato accoltellato da un coetaneo nella fermata Mostra della linea ferroviaria Cumana, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il motivo della lite tra i due, avvenuta nel pomeriggio intorno alle 17, sarebbe da ricondurre a degli apprezzamenti di troppo che l'aggressore avrebbe rivolto a delle amiche della vittima. I Carabinieri della stazione di Napoli Fuorigrotta hanno individuato in serata il 17enne incensurato presso la sua abitazione e lo hanno denunciato per lesioni. Gli accertamenti sono stati effettuati grazie alle immagini di videosorveglianza e attraverso i social network. Il ragazzo ferito è stato giudicato guaribile in 10 giorni.



Ultimo aggiornamento: 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA