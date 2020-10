Ragazzo ucciso a Napoli, l'urlo di Luigi prima di morire: «Spara alla guardia, spara alla guardia»

Spara alla guardia, spara alla guardia. Sono queste le parole che Luigi Caiafa avrebbe pronunciato dopo aver assistito all'intervento degli agenti dei falchi, pronti a sventare una rapina in via Duomo. Parole che vengono riportate nell'ordinanza di custodia cautelare notificata a Ciro De Tommaso, complice diciottenne di Luigi, sulla scorta della testimonianza resa da una delle vittime della rapina, presente all'interno della Mercedes. Ed è ancora un testimone a confermare un altro dato: il ragazzo ha infatti ricordato di aver ascoltato l'espressione alt polizia e di aver visto anche una paletta della polizia, durante l'intervento finalizzato a sventare la rapina.



Ultimo aggiornamento: 18:10

Qesta mattina la Procura di Napoli ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo. Nell'occasione la Questura di Napoli «invita chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di polizia».