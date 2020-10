Ragazzo ucciso a Napoli nel conflitto a fuoco durante la rapina, il poliziotto non è indagato

Al momento non è indagato il poliziotto che la scorsa notte ha sparato contro un rapinatore 17 enne a Napoli, uccidendolo. Gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica dell'accaduto e il poliziotto probabilmente verrà ascoltato domani dal pm Claudio Basso, alla luce delle ultime risultanze investigative.



Gli agenti sono intervenuti a bordo di un'auto «civetta» dopo la segnalazione di una rapina in corso, ed erano in borghese. Sono in corso anche accertamenti balistici ed è in corso la ricerca di eventuali altri bossoli. Gli inquirenti stanno sentendo il resto dell'equipaggio dei poliziotti intervenuti.

Dovrebbe essere ascoltato anche il complice del 17enne rimasto ucciso. Si tratta del figlio di «Genny la Carogna», attualmente collaboratore di giustizia, dopo una condanna per droga. Il ragazzo, di 18 anni, probabilmente si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sono in corso anche accertamenti sulla pistola sequestrata.



