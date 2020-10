Ragazzo ucciso a Napoli, ecco il video della rapina: la pistola puntata contro la polizia

Non scendono dalla sella del motorino, rapinano i passeggeri della Mercedes, mettono la refurtiva addosso brandendo una pistola. Nel frattempo dal lato opposto, arrivano i falchi, uno dei quali resta in auto, un altro si abbassa puntando l’arma, un altro dice alt polizia. Quest’ultimo ha di fronte i due rapinatori, grida alt polizia, ma si vede puntare addosso la pistola.

Gli spari e la morte di Luigi, il 17enne rapinatore ucciso domenica mattina in via Duomo, dopo aver rapinato tre passeggeri in una Mercedes.



Si sta svolgendo l’udienza di convalida per. Il poliziotto ha sparato all’indirizzo del mezzo. Stando a quanto emerge dalle immagini, si nota il passeggero del mezzo che impugna la pistola, ora si attendono gli esiti delle perizie balistiche per capire chi dei due - se Ciro o Luigi - fosse seduto dietro con la pistola.

Difeso dall’avvocato Nello Sgambato, De Tommaso si avvale della facoltà di non rispondere, ma si limita a una dichiarazione spontanea: «Non ho sentito alt polizia, ammetto di aver fatto una rapina». Il figlio di Genny la carogna ammette dunque la rapina, ma nega di aver sentito l’alt da parte del poliziotto.

