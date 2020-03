Napoli, 16enne ucciso dopo rapina. Il padre: «È stato giustiziato, non meritava di essere ammazzato»

LEGGI ANCHE

Parla il padre di, Vincenzo, ildurante un tentativo di rapina.Il minore impugnava una replica di pistola in metallo, identica a quella vera. Il militare 23enne, che si è ritrovato l'arma puntata alla tempia attraverso il finestrino, non avrebbe forse potuto notarla e, terrorizzato in auto con la ragazza, si è qualificatoalla testa e al torace.«Mio figlio è stato giustiziato - ha detto il genitore del ragazzo -. Ora voglio giustizia. Ho visto il corpo senza vita in obitorio, aveva un colpo al petto e un altro dietro la nuca. Qualunque cosa abbia fatto, non meritava di essere ammazzato».