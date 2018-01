CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Gennaio 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 11:09

«Ammetto le mie responsabilità». Vincenzo Mazzarella, capo di una delle organizzazioni camorristiche storiche della città, ha preso la parola in aula per una breve dichiarazione prima della conclusione del processo in Assise di Appello sull'omicidio del 17enne Raffaele Riera e il massacro di suoi familiari in uno scenario di vendette e omicidi che riporta indietro nel tempo, al 1996. I giudici lo hanno condannato a 21 anni di reclusione, modificando la sentenza di primo grado che confinava il boss al carcere a vita, l'ergastolo. Così come il, nipote Francesco, figlio di un fratello di Vincenso, che tre giorni fa è riuscito a evitare l'ergastolo grazie a dichiarazioni in aula su altri due omicidi. Doppio sconto per la famiglia, dunque.Vincenzo Mazzarella di fronte all'accusa di aver contribuito all'uccisione di un ragazzo di 17 anni per non essersi opposto alla richiesta di fornire un proprio killer ai boss di Ponticelli che volevano eliminare quel giovane per seppellire la sua relazione sentimentale con la moglie di un loro fedelissimo, il boss di San Giovanni a Teduccio ha fatto una dichiarazione in aula che sembra suonare come una presa di distanza dal passato criminale che lo ha visto protagonista per anni, una sorta di resa.Per Mazzarella, che è difeso dagli avvocati Antonio Briganti e Sergio Morra, i giudici della terza sezione della Corte di assise di appello hanno ridotto la pena, escludendo dall'accusa l'aggravante della finalità camorristica e riconducendo il delitto del ragazzo a una questione di natura personale. Resta la gravità del delitto. Un omicidio efferato per il quale Antonio De Luca Bossa, esponente della camorra di Ponticelli e da molti anni detenuto, ha ottenuto ieri la conferma della condanna all'ergastolo.La sentenza ha stabilito, inoltre, un'assoluzione eccellente, quella di Egidio Annunziata, uomo di fiducia del boss Contini. Annunziata, difeso dall'avvocato Claudio Davino, era accusato del massacro dei familiari di Riera, avvenuto pochi mesi prima del delitto del 17enne. Le accuse nascevano da dichiarazioni di collaboratori di giustizia che già in primo grado non erano bastate per la condanna dell'imputato. La Procura ha provato a sostenere l'accusa e la richiesta di ergastolo nel processo d'Appello, ottenendo un rinnovo del dibattimento e un nuovo esame in aula di pentiti del clan Sarno. Alla fine Annunziata è stato assolto anche in Appello.