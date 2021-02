Raid ai distributori di carburante a Torre del Greco: arrestato 40enne a San Giuseppe Vesuviano

TORRE DEL GRECO. Il modus operandi si era consolidato nel tempo: approfittando della chiusura dei rivenditori di carburanti, forzava i distributori automatici di bibite e gli apparecchi per gonfiare gli pneumatici e portava via i soldi contenuti al loro interno. Incurante delle immagini catturate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza, in quando probabilmnte riteneva che il suo essere residente a San Giuseppe Vesuviano rendesse impossibile il riconoscimento.

Una convinzione evidentemente errata, visto che gli agenti di polizia del commissariato di via Sedivola, diretto dal primo dirigente Antonietta Andria, sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo perché ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati di furto aggravato. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina è stata eseguita nei confronti di A.F., 40 anni.

Le indagini della squadra investigativa del commissariato torrese, avviate a seguito delle denunce presentate da alcune delle vittime, hanno consentito di accertare come l’uomo, nel periodo compreso tra settembre e ottobre dello scorso anno, si fosse reso responsabile di numerosi furti. Determinante, oltre ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, anche la perquisizione domiciliare nell’abitazione di San Giuseppe Vesuviano, perquisizione che ha consentito agli agenti di identificare con sicurezza l’autore dei raid ai distributori di carburante.

