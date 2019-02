CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 19 Febbraio 2019, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bottiglia di olio sempre pronta sul balcone, olio che una donna del clan deve frantumare in strada a un segnale concordato. Vita da gregaria, da sentinelle nel rione Sanità. Un espediente necessario, quello dell'olio, nel quartiere delle stese, lì tra i vicoli a ridosso di via Santa Maria Antesaecula, a pochi passi da siti turistici e monumentali. Un particolare raccontato da Sonia Esposito, moglie di Salvatore Sequino, nel corso di un colloquio in carcere.È il 10 maggio del 2017, quando la donna racconta la paura della folla, specie tra i turisti in visita alla casa di Totò, quando scattano le contromosse per impedire agli scooter di un altro clan di mettere a segno una sparatoria, una di quelle scorribande armate tipo Far-West oggi chiamate «stese». Ma è la voce di Sonia a vibrare sotto la telecamera nella sala colloqui: «Si rivoltò tutto, si rivoltò tutto. Vidi le persone stese a terra che piangevano, le urla disumane, c'era il bordello per Totò, quello della commemorazione di Totò, hai capito? Le persone, le urla aiuto, aiuto, si rivoltò Santa Maria Antesaecula...».