Lunedì 20 Maggio 2019, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Bacoli hanno arrestato Antonio Scotto Di Vetta, un commerciante di frutta 51enne, per incendio aggravato. L'omo è ritenuto responsabilie del rogo che il 17 aprile, tra via Risorgimento e via De Curtis a Bacoli, ha distrutto 10 box auto di diversi proprietari contenenti 4 autovetture, 4 scooter e suppellettili varie.Per le indagini dei militari sono state fondamentali le immagini della videosorveglianza: l'uomo è stato trovato in possesso di abbigliamento e accessori beni visibili nei video. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. Il raid incendiario sarebbe stato scatenato da una lite di vicinato.