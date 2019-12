© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono centinaia le fioriere rubate all’interno del cimitero di Pianura. Un furto avvenuto quest’ultima notte e scoperto, all’apertura dei cancelli, dagli addetti al servizio. I ladri - come testimoniano alcuni sacchi abbandonati all’ingresso - hanno agito tra il viale principale e le aree ipogee, portando via sia i contenitori fissi che quelli mobili. Un raid che ha lasciato sgomenti i cittadini che questa mattina, accanto le sepolture dei propri cari, hanno trovato un tappeto di fiori sparsi sull’asfalto.«Il furto degli arredi funerari - afferma Pietro Diodato del comitato per la salvaguardia del cimitero - indigna una popolazione intera. Il culto dei defunti è ancora molto sentito nei quartieri popolari e va rispettato. Da tempo abbiamo chiesto un servizio di guardiania o di videosorveglianza, al Comune ed all’arciconfraternita di Pozzuoli. Richieste ancora oggi inevase ma su cui, proprio a fronte di questo furto, chiederemo spiegazioni agli enti competenti».