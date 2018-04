Napoli, raid contro l'auto del consigliere comunale Gaetano Troncone

Venerdì 20 Aprile 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 19:20

Atto vandalico, da parte di ignoti, perpetrato ai danni dell'auto del consigliere comunale di Napoli Gaetano Troncone. A darne notizia è il consigliere in persona sul suo profilo social.L’auto, di colore bianca, che si trovava parcheggiata in una strada nei pressi del proprio studio professionale di architetto, assieme ad altre vetture di diversi proprietari, ha subito grossi danni al parabrezza per il valore di 1500euro.Un fatto inquietante questo, perché potrebbe trattarsi di un atto vandalico o di un avvertimento ai danni del consigliere comunale.«Questa mattina – dice il consigliere Troncone - mi sono recato presso la Caserma dei Carabinieri del Vomero per denunciare l'atto vandalico perpetrato ai danni della mia auto. Inutile dire che non ho nessuna intenzione di farmi intimidire e che tutte le attività politiche amministrative messe in campo fino ad oggi in qualità di consigliere comunale (lotta all' abusivismo edilizio, dismissione incontrollata dei beni comunali, attività di monitoraggio dei lavori pubblici, beni dati a canoni fortemente agevolati e in comodato d'uso gratuito, fitti passivi gonfiati e Vele di Scampia) continuerà con maggiore intensità e determinazione».Al consigliere comunale stanno giungendo, dalla cittadinanza e dai colleghi dell’amministrazione comunale, messaggi di solidarietà e di condanna per l’atto vandalico.