C’è un mantra che si ricorre in città da settimane, dai giorni in cui Napoli ha iniziato a vestirsi d’azzurro per celebrare lo scudetto: la festa non sia occasione per imbrattare i monumenti. All’inizio era solo una richiesta, un appello che venne lanciato ai tifosi. In cima alla lista delle persone che lanciavano, in anticipo, l’sos in favore dei luoghi storici della città, assieme al sindaco Manfredi, c’era Gennaro Rispoli, presidente dell’osservatorio Centro Storico Unesco: «La partita per la credibilità della città si gioca sulla salvaguardia dei monumenti».

E proprio per questo motivo si è deciso che in quaranta luoghi storici di Napoli ci fosse un presidio durante gli eventuali festeggiamenti per lo scudetto. Domenica scorsa lo scudetto è sfumato sul filo del pareggio, così il presidio è stato allentato; e proprio in quel momento qualcuno s’è lanciato sulla statua di Vincenzo Bellini, al centro della piazza dedicata al compositore catanese armato di bomboletta spray.

Il risultato dell’assalto a Bellini nella serata dello scudetto solo sfiorato, lo vedete nella foto al centro di questa pagina. Vernice azzurra sul basamento, una scritta «Forza Napoli» in basso, una serie di scarabocchi inutili e incomprensibili più in alto, con tanto di autoadesivo della squadra calcistica piazzato al centro degli scarabocchi e del basamento antico.

L’evento non è, di per sé, particolarmente devastante. Fortunatamente è stato aggredito solo il basamento della statua, zona nella quale, fra l’altro, da sempre si accaniscono i cretini dello spray con scritte e disegni che contribuiscono solo a cancellare la dignità del luogo. Il segnale, però, è preoccupante: in trasparenza, dietro quell’atto, si legge la presenza di persone che si mescolano ai veri tifosi pronte a portare il loro carico di stupidità sotto forma di vernice spray.

Si tratta di quegli stessi inqualificabili personaggi che, qualche settimana fa, andarono a imbrattare i volti delle sfingi di piazza Mercato sempre con la vernice azzurra, ovviamente nascondendo sotto la coperta del tifo per il Napoli la voglia di fare del male alla loro stessa città.

In vista delle possibili date di conquista dello scudetto, a partire da oggi, è stato ripristinato tutto il piano di sicurezza già messo in piedi domenica scorsa (i dettagli li leggete nelle pagine precedenti di questo stesso giornale).



Anche per la serata di oggi, in attesa del risultato della Lazio, e per quella di domani con la partita degli azzurri a Udine, presso le quaranta aree già individuate nelle scorse settimane sarà attivo il presidio da parte dell’Esercito Italiano che offre il suo contributo grazie agli uomini e alle donne del progetto “Strade Sicure”.

Apiazza del Plebiscito saranno controllati a vista San Francesco di Paola e Palazzo Reale: la nota ufficiale non prevede presidio a vista per le due statue equestri della piazza; pattuglie fisse anche a piazza Trieste e Trento; sorvegliate a vista tutte le fontane della città. Militari a presidio anche della Guglia del Gesù, dell’obelisco di piazza San Domenico Maggiore, dei campanili di Santa Chiara e della Pietrasanta, di tutte le statue della città, compresa quella di piazza Bellini che è stata presa di mira nella serata di domenica scorsa.



Per evitare gesti estremi collegati alla possibile festa-scudetto (come tentativi di scalata per esporre bandiere o striscioni), saranno presidiati con pattuglie fisse i castelli di Napoli, dal Maschio Angioino a Sant’Elmo al castel dell’Ovo. Particolare attenzione verrà rivolta alla statua di Dante nell’omonima piazza che, stando ad alcune conversazioni intercettate sui social, sarebbe stata destinataria di particolari “attenzioni” durante la festa per la celebrazione dello scudetto.

Sulla questione del possibile assalto ai monumenti, i veri tifosi del Napoli si sono pubblicamente schierati chiedendo di evitare imbrattamenti e di isolare chi pensa di farlo. Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita a Napoli nei giorni di avvicinamento alla grande festa, ha spiegato: «La vittoria dello scudetto è una tappa che si sposa con il rilancio della città. Ma non si imbrattino i monumenti».