Raid dei vandali a Portici: decine di auto saccheggiate nella notte

Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica a Portici. Prese di mira in via Aldo Moro decine di auto in sosta. Le autovetture sono state vandalizzate e i malviventi le hanno saccheggiato. I proprietari delle macchine hanno fatto questa mattina la triste scoperta. Hanno subito denunciato alle forze dell'ordine l'accaduto.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona rossa, primo giorno di lockdown: strade deserte a... IL CASO Manca la bombola d'ossigeno per il nonno, ci pensa il sindaco di... IL LOCKDOWN Campania zona rossa, negozi aperti e chiusi: su la saracinesca...

Il grave gesto non è passato inosservato al consigliere comunale di opposizione Mauro Mazzone che attraverso il suo profilo Facebook ha sollecitato l'amministrazione a tenere altra l'attenzione sul territorio.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA