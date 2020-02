Assalto dei vandali nel Napoletano: distrutti segnali, paletti e centraline

Nel corso di un raid vandalico, portato a compimento la notte scorsa lungo corso Italia a Quarto, sono stati distrutti, abbattuti o sradicati segnali stradali, centraline elettriche e telefoniche, paletti divisori sui marciapiedi. Alla vista dei residenti questa mattina si è presentato un vero scempio che ha deturpato una delle strade a maggiore vocazione commerciale del comune flegreo e molto frequentata dalla movida per la presenza di numerosi locali pubblici. Sul grave episodio stanno indagando gli uomini della locale municipale. L'indagine è contro ignoti, al momento, per deturpamento di bene pubblico. Nella zona non c'è servizio di videosorveglianza pubblica, si sta cercando di risalire alla banda di vandali attraverso le registrazioni dei privati presenti nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA