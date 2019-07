Raid choc a Ercolano: svastiche e “firme” imbrattano il parco dei bimbi

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO - Choc al parco giochi in piazza Pugliano appena riqualificato: appaiono svastiche e scritte con bombolette spray sulle fioriere e sui muri esterni. Questa notte ignoti hanno imbrattato l’esterno del parco di Pugliano, di recente riqualificato dal Comune con giostre e campo di calcio, con i fondi del cantante Andrea Sannino, per i piccoli della città. Oltre ad una svastica appaiono scritte e nomi come «Rione Canalone» o «Zinelli» che non è chiaro se siano a caso o firme della camorra o semplicemente di baby gang. Tra l’altro l’area di Pugliano è ex roccaforte della criminalità locale che il sindaco Buonajuto sta cercando di riportare al decoro e alla legalità.«Cercheremo di capire - ha detto Buonajuto - anche denunciando ai carabinieri se sono firme e sigle ben precise. Di fronte a tanta ignoranza non ci sono parole. Probabilmente chi lo ha fatto non immagina neanche quanto dolore hanno provocato certi simboli. Ripuliremo tutto, lì abbiamo portato un'area giochi per bambini e dove ci sono i bambini questi segni di morte e sofferenza non devono esistere».