Raid in sala scommesse nel Napoletano, ferito un dipendente: preso il quarto complice

A Pomigliano D’Arco, militari della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli in collaborazione con l’Arma locale hanno tratto in arresto Salvatore Somma, nato a Napoli l’11.03.1986, in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione G.I.P. – Ufficio 36, per i reati di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso. Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte da militari della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, Settima Sezione, a seguito della rapina perpetrata in data 20.07.2019, alle ore 00,05circa, presso la Sala Scommesse di via Campana a Quarto in cui rimase gravemente ferito il dipendente Diego Scaramuzzo.



Gli elementi raccolti mediante l’analisi di immagini di sistemi di videosorveglianza privata e le attività tecniche condotte hanno dapprima permesso di configurare un solido quadro indiziario a carico di Beniamino Cipolletta, nato a Napoli il 09.09.1996, Beniamino Cipolletta, nato a Napoli il 05.08.2000 e Vincenzo Baia, nato a Napoli il 27.03.1990, tutt’ora detenuti e successivamente a carico di Salvatore Somma quale ultimo autore della efferata azione criminosa. Il suo compito fu condurre l’auto. Nel mentre veniva perpetrata la rapina, inoltre, la nascose e la posizionò in modo da poter fuggire più velocemente; nel frattempo faceva da “palo”. Somma è stato condotto nella casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.

Domenica 8 Settembre 2019, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA