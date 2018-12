Sabato 22 Dicembre 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid incendiario contro un'agenzia di viaggi di via Emilia, nel centro di Marano. I fatti nella tarda serata di ieri. I malviventi, arrivati in zona probabilmente a bordo di uno scooter, hanno lanciato liquido infiammabile all'interno dell'attività commerciale. Le fiamme si sono propagate in pochi secondi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un residente della zona. L'uomo ha prestato i primi interventi e allertato i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri della locale compagnia. Al momento non è chiaro se l'incendio sia legato al racket o se sia stato appiccato per altre ragioni.