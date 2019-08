Domenica 4 Agosto 2019, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzi della ditta Tekra, concessionaria dell'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti in molti Comuni nel Napoletano, sono stati danneggiati nella notte all'interno del cantiere di Giugliano. Secondo la prima ricostruzione dei responsabili della ditta e dei carabinieri della locale compagnia, sarebbero state rubate batterie e gasolio. Alcuni autocompattatori avrebbero subito anche dei danneggiamenti. L'azienda ha sede legale ad Angri: nei giorni scorsi alcuni mezzi sono stati incendiati nel cantiere di San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove opera da qualche tempo.