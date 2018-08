Raid nella strada dello shopping: i vandali abbattono il segnale stradale

Giovedì 23 Agosto 2018, 14:53

TORRE DEL GRECO - Raid in via Roma, la strada dello shopping: teppisti abbattono il segnale stradale del divieto d'accesso. Vandali in azione in centro storico: nella notte il cartello stradale che vieta la svolta ad auto e scooter su traversa Avezzana, la zona pedonale delle piazzette, è stato divelto e abbandonato in strada da una banda di incivili.Il cartello abbattuto è stato già rimosso dai vigili urbani che hanno anche messo in sicurezza l'area, ma le polemiche sono proseguite sui social network tra sarcasmo e indignazione. «Un altro caduto nella guerra incivile di Torre del Greco - l'amara ironia di un utente Facebook - A chi dava fastidio? Tanto comunque i vandali lo fanno lo stesso il controsenso».È la seconda incursione dei teppisti nel salotto buono di Torre del Greco: la settimana scorsa era toccato ad un dissuasore in pietra lavica, abbattuto e lasciato in strada. Prima ancora erano andate completamente distrutte le teche storiche che raccontano la storia della città, ma l'amministrazione comunale le aveva prontamente ripristinate.