Furti a Melito: raid nella notte, tre bar depredati da una banda di ladri

Bar e negozi assaltati da una banda di ladri la notte scorsa, a Melito, nel Napoletano. I raid criminali in un tratto di strada di circa trecento metri della centrale via Roma. Colpiti tre bar e altrettanti esercizi commerciali, posti a breve distanza tra loro; nel bottino degli scassinatori merce e danaro contante. Consistenti danni alle strutture dei locali.

LEGGI ANCHE Marijuana fatta in casa, coppia arrestata a Sant'Antimo

Dura presa di posizione dei commercianti, che attraverso l’associazione di categoria hanno lamentato la scarsa sorveglianza notturna del territorio: «Le istituzioni locali hanno l’obbligo di convocare le forze dell’ordine, quelle sindacali ed economiche della cittadina per mettere in campo azioni di contrasto alla criminalità, tutelando gli esercenti già colpiti dalla forte crisi economica, dovuta all’emergenza Coronavirus», il commento del presidente dell’Aicast locale, Antonio Papa.



Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli episodi indagano i carabinieri, che avrebbero acquisito le immagini di alcune telecamere della zona. Analoghe incursioni notturne in via Roma sono avvenute lo scorso marzo, durante il lockdown sanitario. In quell’occasione prese di mira una gioielleria, una farmacia e una tabaccheria.