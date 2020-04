Raid notturno in chiesa a Torre del Greco: rubati i soldi per gli aiuti ai poveri

Chi è entrato nella chiesa di Santa Maria la Bruna forzando una cancellata che si trova nell'ala opposta rispetto a quella dove si trova il portone di ingresso, con ogni probabilità sapeva che nei locali della parrocchia erano custoditi i soldi derivanti dalle generose offerte dei fedeli. Fedeli che si sono mobilitati in questa parte periferica della città di Torre del Greco tanto segnata dal Coronavirus per numero di contagi e di vittime. Una zona che, forse proprio a causa di questa pesante ferita, da tempo ha deciso di attivarsi rispondendo all'appello di don Salvatore Accardo, reggente della parrocchia di Santa Maria la Bruna e titolare di quella del Preziosissimo Sangue, che da settimane distribuisce pacchi alimentari e altri aiuti alle diverse famiglie messe in ginocchio dal lockdown. Ecco allora che i ladri che hanno violato il luogo sacro sono andati diritti ai soldi, tralasciando pure arredi e altri oggetti religiosi di discreto valore per portare via solo i contanti: «Una cifra ancora da quantificare ma che ritengo possa ammontare a circa 3.000 euro afferma con voce scossa don Salvatore Accardo Ad agire sono stati dei professionisti' che hanno messo a soqquadro i locali, in particolare le segreterie, per scovare i contanti presenti in chiesa».

Stando a quanto denunciato agli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola, che agli ordini del primo dirigente Antonietta Andria indagano sull'accaduto, nulla che non fossero soldi è risultato mancare una volta scoperto l'accaduto: «Hanno provato a scardinare anche una cassaforte a muro che conteneva materiale religioso, ma qualcosa non deve essere andato secondo i piani visto che alla fine hanno dovuto desistere» racconta ancora il parroco. Chi è entrato in azione ha pianificato con attenzione ogni particolare: il raid è avvenuto di notte, per evitare possibili sguardi indesiderati. I malviventi hanno scelto la parte posteriore della chiesa di via Santa Maria la Bruna, in parte coperta da una tensostruttura che serve da seconda casa dei fedeli della comunità. Piegati i ferri di una cancellata, si sono introdotti negli uffici forzando e in sostanza distruggendo le porte che erano regolarmente chiuse a chiave. Nei locali gli agenti della polizia giudiziaria e della scientifica che hanno eseguito il sopralluogo dopo la scoperta del furto hanno trovato un grande disordine, segno che chi è entrato in azione ha cercato in maniera meticolosa i soldi.

Gli inquirenti non si sbilancio, anche se durante le attività sarebbero stati trovati elementi che vengono ritenuti utili alle indagini. Grande sconcerto nella comunità religiosa, molto attiva in quest'area e segnata come detto dalle ferite del Covid-19, che qui ha interessato tanti fedeli attivi tra la parrocchia di Santa Maria la Bruna e quella del Postiglione: «Siamo amareggiati - conclude don Salvatore - non tanto per i soldi che sono stati portati via, ma per il fatto che siamo stati violati nella nostra intimità, per giunta in un momento dove un terribile male ci dovrebbe portare invece ad essere tutti ancora più uniti».

