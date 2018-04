Napoli, raid notturno a piazza Mercato: ladri rubano proiettori e pc nella sede di Assogioca

Domenica 29 Aprile 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 14:00

È stato un risveglio orribile quello dei volontari di Assogioca - Associazione Gioventù Cattolica - di piazza Mercato. Nella notte tra sabato e domenica una banda di ladri si è introdotta all'interno della sede dell'associazione, che da anni si occupa di volontariato a stretto contatto con i bambini del quartiere, mettendo a segno un furto clamoroso. Secondo la stima fatta da Gianfranco Wurzburger, presidente dell'associazione, il danno ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Sono stati portati via un proiettore, un impianto di amplificazione, un pc e una grande quantità di capi di abbigliamento destinati alle famiglie indigenti del quartiere.I carabinieri, immediatamente allertati dai volontari, si sono recati sul posto ed hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire all'identità dei malviventi che - è il dato ancora più doloroso - non si sono fatti alcuno scrupolo a colpire un gruppo di volontari che da sempre tende una mano proprio alle persone in difficoltà, in particolar modo ai bambini, di un quartiere che ancora non riesce a scrollarsi di dosso l'influenza della criminalità organizzata.«Oggi è il giorno dedicato alla comunità bulgara che seguiamo da diversi anni - ha spiegato Wurzburger - e i volontari che hanno aperto la sede si sono trovati di fronte al triste spettacolo della spoliazione della nostra sede. La serratura, che avevamo sostituito pochi giorni fa, è stata quasi completamente divelta. Hanno sottratto oggetti che, probabilmente, non sono nemmeno di alto valore economico ma che per i nostri volontari rappresentano una vera e propria ricchezza. Noi - continua ancora il numero uno di Assogioca - siamo una associazione territoriale che opera con pochi fondi e con pochi mezzi. Ricomprare il materiale rubato sarà difficile, ma speriamo nella generosità di chi da sempre ci apprezza e ci sostiene. Crediamo che si tratti dell'azione di ladri comuni - ha poi concluso - ma se qualcuno pensava di fermarci o di intimorirci si sbaglia di grosso. Le nostre attività proseguiranno con ancora maggiore intensità».Mentre i volontari di Assogioca sono alle prese con il calcolo dei danni, intanto, sui social si sta scatenando una vera e propria gara di solidarietà. In moltissimi, infatti, si sono già messi a disposizione per fornire il proprio supporto economico. L'associazione capitanata da Gianfranco Wurzburger da sempre è in primissima linea per il recupero di una delle aree storiche della città. L'operato delle decine di volontari di Assogioca è ritenuto da molti - a cominciare dalle massime cariche istituzionali della città - un valore aggiunto irrinunciabile in un quartiere dove criminalità e legalità viaggiano su due binari che, spesso, rischiano di sovrapporsi.