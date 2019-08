Sabato 17 Agosto 2019, 17:50

Brutta disavventura per i clienti di un lido del litorale giuglianese. Una trentina di auto, secondo quanto riferito da numerosi clienti, sono state danneggiate da ignoti. Divelti o distrutti finestrini e specchietti retrovisori. L'amara sorpresa, dopo una giornata trascorsa in spiaggia, è avvenuta all'interno del parcheggio di uno dei lidi più noti di Varcaturo. I clienti si sono accorti di quanto fosse accaduto mentre prelevavano le loro autovetture. Qualcuno ha allertato i carabinieri, che stanno ora eseguendo le indagini di rito. Al momento non ci sono spiegazioni e ricostruzioni ufficiali dei fatti. Delusi e amareggiati i bagnanti.