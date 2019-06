Raid con i picconi: tramezzi abbattuti per rubare i pc nella scuola dell'Arenella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 07:30

La scuola è finita venerdì scorso, e i bambini della primaria e dell'infanzia «Piscicelli» all'Arenella avevano iniziato la programmazione Pon estiva che li vede impegnati in tante attività culturali, sportive e sociali fino al 3 luglio. Tutto tranquillo, quindi, eppure ieri mattina sulla chat delle mamme c'è stata una frenetica agitazione. La notte precedente nell'istituto scolastico è avvenuto un furto e tutto il materiale informatico è stato portato via. Per accedere al laboratorio con porta blindata dove erano custoditi 12 notebook e modem utilizzati dalle scolaresche per le attività didattiche, i ladri hanno abbattuto a colpi di piccone un tramezzo nella stanza confinante con l'aula multimediale. Un danno economico notevole, tra computer e lavori di ristrutturazione, che va sommato all'amarezza di veder oltraggiato per l'ennesima volta un luogo che appartiene ai bambini cui la dirigente Gabriella Talamo fa di tutto per infondere i principi della legalità. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia Vomero guidati dal maggiore Luca Mercadante.