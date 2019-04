Raid agli Scavi di Cuma: sventrata la cassaforte, ladri in fuga con l'incasso

Giovedì 25 Aprile 2019, 12:20

POZZUOLI - Ladri di nuovo in azione nella notte, molto probabilmente la stessa banda che ha messo a segno gli ultimi colpi alle stazioni della Circumflegrea di Licola e Cuma. Infatti, prima hanno rotto un vetro ancora una volta alla stazione di Cuma senza riuscire a portare via nulla e, poi, hanno assaltato la biglietteria del Parco archeologico di Cuma. Sventrando la cassaforte e portato via tutto l'incasso.«Questa volta è toccata a noi – ha dichiarato il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Paolo Giulierini – l'ondata di microcriminalità sta da giorni colpendo tutta l'area. Nell'ultima settimana due stazioni dell'Eav sono state prese di mira dai ladri. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano aumentare i controlli sul territorio e rendere sempre più sicura quest'area a tutela di tutti».