«Stanotte qualcuno ha mandato in frantumi un finestrino e il lunotto posteriore dell’auto della mia compagna». Sono state queste verosimilmente le parole utilizzate, ieri mattina, da un sessantottenne di Posillipo per descrivere quanto accaduto ai carabinieri. L’uomo ha riferito ai militari che, nel corso della notte, alcuni ignoti si erano accaniti sulla Smart Fortwo parcheggiata nei pressi della sua abitazione, mandando in frantumi i vetri. Non solo.

Anche alla sua moto, un Harley Davidson, parcheggiata di fianco all’utilitaria, erano stati procurati danni, dato che il sellino presentava alcuni strappi. Apparentemente, quindi, un episodio di vandalismo anche perché la vittima, un professionista in pensione, non ha nessun precedente penale.



Una storia che sembra destinata a chiudersi con la denuncia della vittima e la verosimile richiesta risarcitoria all’assicurazione. Invece, passano solo poche ore e sul web inizia a circolare un video, registrato da una telecamera di sorveglianza che permette di ricostruire l’accaduto. Le immagini sono di inaudita violenza perché svelano che a danneggiare i veicoli sono stati due ragazzini in sella a uno scooter. Cosa ancora più grave è che i danni non sono stati causati dal lancio di qualche oggetto bensì da colpi di pistola.

Nel video, registrato poco prima delle due di notte, si vede lo scooter percorrere via Posillipo a velocità sostenuta fino a quando, nei pressi del civico 399, rallenta improvvisamente. Ed è a questo punto che compare la pistola. Sebbene non chiarissime, infatti, le immagini mostrano il passeggero mentre tende il braccio impugnando quella che appare un’arma da fuoco e puntarla verso la moto e l’utilitaria parcheggiate. Quindi, dopo aver messo a segno il raid, i due centuri si allontanano a grande velocità. Una sequenza che, in tutto, è durata una manciata di secondi ma che ha messo in allarme gli stessi carabinieri che, alla luce di questa nuova scoperta, hanno deciso di convocare nuovamente la vittima.

L’ipotesi investigativa, infatti, è che l’uomo potesse, suo malgrado, essere finito nel mirino di qualche malavitoso forse per una lite avuta nei giorni passati oppure per questioni di altra natura. Una raffica di domande cui, però, il pensionato ha risposto sempre negativamente.

Nessun rapporto con ambienti criminali, nessun litigio e, soprattutto, nessun tipo di frequentazione con soggetti potenzialmente pericolosi. Risposte che hanno rafforzato l’idea che quanto accaduto non sia altro che frutto di una pericolosa bravata. Ipotesi rafforzata anche da altri elementi come il mancato ritrovamento di proiettili o bossoli, circostanza, questa, che farebbe pensare che l’arma usata fosse ad aria compressa, di quelle caricate a pallini. Un dettaglio che non rende meno grave l’accaduto e, soprattutto, accende nuovamente i riflettori sul tema della sicurezza.



Un tema caro al parlamentare Francesco Borrelli che dalle sue pagine social, commentando il video dell’episodio, ha invocato una task force. «Via Posillipo è diventata una palestra per giovani delinquenti che sia alleano al tiro al bersaglio. È ciò che denunciamo da tempo ormai. Sempre più giovani sono attirati dalla violenza e dalle armi che non esitano ad usare. Chissà se questo tiro al bersaglio è un allenamento per un colpo grosso. Serve massima allerta da parte delle forze dell’ordine - dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli - ricordiamo che qui siamo a poca distanza dagli chalet di Mergellina dove trovò la morte Francesco Pio Maimone. Serve una task-force».