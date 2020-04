​Raid nel treno della Circum nel Napoletano: denunciati 4 ragazzi, 2 sono minori

Dieci giorni fa hanno scaricato le polveri degli estintori nei vagoni del treno della Circumvesuviana, fermo a Poggiomarino: un atto vandalico nel pieno dell’emergenza sanitaria. Dopo accurate indagini, i carabinieri hanno individuato e denunciato i responsabili del raid: si tratta di quattro ragazzi, due donne e due uomini, nei confronti dei quali ora l’Eav avvierà la procedura per il risarcimento dei danni. Due dei quattro, peraltro, sono minorenni. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 aprile: i quattro teppisti hanno fatto razzie nella stazione di Poggiomarino e, prima dell’arrivo della guardia giurata che li ha messi in fuga, hanno fatto in tempo a scaricare un estintore all’interno di un convoglio parcheggiato sui binari. L’acquisizione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza e le indagini dei carabinieri coordinati dal maresciallo Angelo Cardone hanno consentito, tuttavia, di risalire ai ragazzi, due dei quali sono anche già noti alle forze dell’ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA