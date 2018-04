Napoli, raid al parco Musella di Piscinola: danneggiate inferriate e cancello d'ingresso

Sabato 28 Aprile 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 14:30

Nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di balordi ha divelto alcune inferriate di protezione del parco Musella, situato nel cuore di Piscinola. Non contenti del primo danneggiamento i vandali - che hanno agito praticamente indisturbati - hanno danneggiato il lucchetto e la serratura del cancello principale dell'area verde. Un gesto incomprensibile se si tiene conto che, a parte i danneggiamenti esterni, non si sono registrati ulteriori danneggiamenti all'interno della struttura. Probabilmente il raid non ha avuto un suo seguito perchè chi lo ha messo a segno non ha avuto tempo di portare a termine l'opera.Il danneggiamento è stato denunciato dall'ex consigliere dell'VIII Municipalità Natale Cuozzo che ha puntato il dito contro la Municipalità - responsabile della gestione del parco - segnalando le condizioni di degrado dell'area giochi e, più in generale, le disastrose condizioni del verde. Una vera e propria furia, quella dell'ex esponente del parlamentino di Scampia, riversata in primis sui vertici della Municipalità.«Nonostante la presenza di giardinieri, custodi e operatori della cooperativa 25 giugno - ha affermato Cuozzo - il parco è in condizioni fatiscenti. Il verde non riceve regolare manutenzione da mesi e l'area giochi è in condizioni pietose. Si tratta di un parco di diretta responsabilità municipale, mi sembra quindi assurdo che l' VIII Municipalità se ne lavi totalmente le mani consentendo che il più importante polmone verde di Piscinola giaccia in queste condizioni. Il Comune di Napoli - ha voluto poi precisare - è responsabile solo della manutenzione degli alberi ad alto fusto. Il resto è competenza della Municipalità. Il personale quotidianamente impiegato all'interno del parco costa migliaia di euro al mese alla collettività. Soldi spesi per avere le aiuole ridotte a boscaglia ed un area giochi pericolosa per chi la frequenta».Altrettanto feroce la replica del presidente Apostolos Paipais che ha difeso a spada tratta l'operato dei giardineri, sottolineando la mancanza pressochè totale dei più elementari dispositivi di sicurezza individuali e, soprattutto di attrezzature di lavoro.«Non si può e non si deve assolutamente puntare il dito contro i giardinieri che compiono un durissimo lavoro e che, invece, andrebbero lodati - tuona Paipais - per il loro spirito di sacrificio. Il Comune non ci mette a disposizione fondi per la manutenzione del verde, non mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di sicurezza individuali e non mette a disposizione attrezzature. Spesso i lavoratori sono costretti a provvedere autonomamente all'acquisto di pezzi di ricambio per i furgoncini che sono quasi sempre guasti. La nostra Municipalità - ha proseguito il numero uno del parlamentino di viale della Resistenza - è quella che ha la maggior percentuale di verde di tutta la città. Basti pensare che abbiamo circa 9 chilometri di aiuole su spartitraffico da manutenere. Per questo - ha poi concluso - rimandiamo al mittente accuse strumentali fatte, probabilmente, per ottenere mera visibilità e, piuttosto, chiediamo al Comune di Napoli di stilare un piano per la manutenzione del verde. L'assessore D'Ambrosio si è detta disponibile ad aiutarci, attendiamo di incontrarla nei prossimi giorni».