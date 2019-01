Martedì 1 Gennaio 2019, 11:11

Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'ingresso della parrocchia. Una bravata messa a segno approfittando del trambusto dei fuochi di mezzanotte. «Casoria deve risorgere»: questo è l'appello di don Carmine Basile, da venticinque anni parroco della chiesa Santa Maria della Stella, da cui prende nome il quartiere e simbolo di un'intera comunità di fedeli nell'estrema periferia cittadina. Dalle pagine del suo profilo Facebook, don Carmine scrive: «Questi segni sono sintomo di una situazione di disagio giovanile, ma anche di disagio ambientale. Le nostre periferie vivono in un totale degrado, non c'è mai stato da parte di chi ha guidato negli anni addietro la città di Casoria, e anche negli ultimi tempi, la volontà di dare un volto nuovo alla città... Mancano nelle periferie luoghi di aggregazioni... Qualcosa che sia per nostri giovani investimento e lavoro, qualcosa che sia anche da parte delle istituzioni segno di progresso e di bellezza in un territorio dove potrebbero sorgere tante idee belle e positive».Il quartiere Stella è un agglomerato urbano al confine con Afragola e Cardito. In passato il parroco ha vissuto tentativi di furto della propria auto e due rapine nella casa canonica. Conclude il suo appello rivolgendosi alle istituzioni: «Ancora una volta chiedo a tutte le istituzioni presenti nella città di Casoria di avere a cuore le nostre periferie, di proteggere, vigilare ma anche promuovere e fare sviluppare i valori che vengono coltivati nella Chiesa e nella scuola e in ogni altra associazione: valori di pace, di amore, di legalità, di rispetto per l'altro, del diritto a realizzarsi, della salute, del rispetto per l'ambiente».