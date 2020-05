LEGGI ANCHE

Un raid intimidatorio è stato compiuto nelle ville confiscate al clan Polverino a Quarto, durante il periodo di lockdown. Sono state forzate le porte di accesso, gli infissi interni ed esterni, e messi a soqquadro gli interni. Ne ha dato notizia il sindaco di Quarto,: «Alla ripresa delle attività di ristrutturazione delle tre ville confiscate al clan Polverino-Perrone e affidate dal Comune di Quarto con bando pubblico ad una Ats di cooperative sociali - ha detto il sindaco - il rappresentante della Coop ha scoperto effrazioni all' interno della struttura.Un misterioso raid, che inquieta non poco», ha concluso il sindaco. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri, che hanno effettuato sopralluoghi ed avviato le indagini. Gli intrusi sarebbero entrati dalla porta del garage raggiungendo una stanza dove sono custoditi faldoni e libri rovistando come se cercassero qualcosa. «Inquieta - afferma il sindaco - anche il fatto che sarebbe stata usata, durante la fase di lockdown, la palestra che l'ex boss dei Polverino aveva attrezzato nella sua abitazione».