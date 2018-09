Rampe di piazza San Pietro nel degrado, i cittadini di Soccavo: «Viviamo accanto a una discarica»

Sabato 22 Settembre 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un percorso a ostacoli tra rifiuti, carcasse di auto ed erba alta. Si presentano così le rampe che da via Vicinale Palazziello portano in piazza San Pietro e via Filippo Bottazzi a Soccavo. Una discarica a cielo aperto in cui si gettano rifiuti di ogni genere. Dai sacchetti della spazzatura alle carcasse di auto e scooter, tutto viene accatastato sulle scalinate e nella aiuole ai margini della strada.«Le rampe sono impraticabili», afferma Alfonso Palella residente a Soccavo. E denuncia: «Prendo questa scorciatoia per accompagnare mia nipote a scuola ma adesso preferisco fare il giro più lungo. In alcuni punti del percorso è impossibile camminare perché i rifiuti vengono gettati direttamente sull’asfalto, rendendo inaccessibili anche le rampe per disabili. Il posto è insicuro e dopo il tramonto diventa terra di nessuno. Chiediamo alla Municipalità di farsi portavoce delle nostre istanze in Comune. I cittadini del quartiere non possono vivere accanto a una discarica».