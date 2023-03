Giornalismo investigativo, la Campania premia Sigfrido Ranucci

Va a Sigfrido Ranucci, storico autore e conduttore di Report e vicedirettore di Rai 3, il premio "Robert Ezra Park" dedicato al giornalismo investigativo organizzato dalla Presidenza della Commissione Anticamorra e Beni confiscati del Consiglio regionale della Campania con il Dipartimento della Campania dell'Associazione Nazionale Sociologi.

Il giornalista e vicedirettore di Rai 3 riceverà il premio domani alle 16 nella Sala «Caduti di Nassirya» del Consiglio Regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli, nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno la presidente della Commissione speciale Anticamorra e beni confiscati, Carmela Rescigno, il presidente dell'Associazione nazionale sociologi dipartimento Campania, Domenico Condurro, il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, il procuratore della Repubblica di Napoli facente funzioni Rosa Volpe, il segretario del Sindacato dei Giornalisti della Campania, Claudio Silvestri, oltre a personalità del mondo accademico.

«Consapevole dei gravi danni che la criminalità organizzata procura ai cittadini, all'economia e all'immagine stessa della Campania in Italia e nel mondo, e conferendo grande importanza all'opposizione alla camorra che il giornalismo d'investigazione può generare nella società - dice Rescigno - abbiamo deciso di premiare giornalisti e operatori dell'informazione che abbiano svolto opera di contrasto alla invisibilità di crimini e modalità criminose, talvolta ignote alla gran parte dell'opinione pubblica. Per questo, in accordo con l'Associazione nazionale sociologi della Campania abbiamo deciso di istituire il premio».