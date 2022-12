Rapido 904, a Napoli la commemorazione a 38 anni dalla strage

«Ricordare è un dovere, è rispetto nei confronti della memoria delle vittime. Ci rammenta come sia stata anzitutto l'unità dei cittadini a sconfiggere il terrorismo, respingendo le strategie di destabilizzazione, i ricatti alle istituzioni, i tentativi di diversa matrice che avevano come bersaglio proprio la Repubblica, la nostra convivenza nella libertà, il nostro modello di società solidale». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage del Rapido 904, avvenuta il 23 dicembre 1984.

«La bomba esplosa sul treno - ha proseguito il capo dello Stato - mentre percorreva la grande Galleria dell'Appennino, distrusse in un attimo le vite di donne e uomini inermi. Strappò il futuro anche a tre bambini. La coscienza collettiva fu sconvolta da un attentato di quella catena vile e spietata che ha insanguinato il nostro Paese per numerosi anni». Nel trentottesimo anniversario della strage Mattarella ha voluto ricordare che «la Repubblica rinnova la vicinanza e la solidarietà ai familiari delle vittime e alle comunità colpite che hanno sofferto il dolore più indicibile. Era l'antivigilia del Natale del 1984. I vagoni erano pieni di famiglie dirette nei luoghi dove avrebbero trascorso le festività. Non si poteva concepire un atto criminale più odioso e spregevole diretto contro il popolo italiano. Grazie al coraggio e alla generosità di chi prestò i primi soccorsi si evitò un bilancio di vittime ancor più drammatico». Poi il riferimento alle «indagini e ai processi che hanno accertato la matrice terroristico-mafiosa della strage, trovando fili di connessione con piani eversivi che l'organizzazione criminale ha successivamente perseguito per colpire lo Stato democratico tentando di indebolire il suo impegno per la legalità».

Come di consueto alla stazione di piazza Garibaldi a Napoli, dove il convoglio partì 38 anni fa si è svolta la cerimonia di commemorazione, a cui ha partecipato il sindaco Gaetano Manfredi: «Lo stragismo è stato un momento in cui si è verificata una commistione tra poteri oscuri, criminalità organizzata e terrorismo - ha detto - In questa tragedia c’è stata anche la camorra e la violenza era dovuta alla commistione di tanti interessi e forze che volevano destabilizzare il Paese».

«Penso che la verità completa sulle stragi ce la darà solo la storia - ha proseguito - intanto è importante coltivare la memoria e coinvolgere le scuole perché si costruisce partendo dai nostri ragazzi, da chi certe cose non le ha vissute in prima persona». Nella strage morirono 16 persone, tra cui tre bambini, altre 267 rimasero ferite. Tra queste c’erano Enza Napoletano e Filomena Albanese, due tra le superstiti che rappresentano la memoria storica della strage e dell’associazione dei familiari delle vittime e che insieme ad altri che ieri hanno partecipato alla cerimonia per il triste anniversario. Era domenica 23 dicembre 1984 quando alle 19.08 un ordigno nella nona carrozza del convoglio esplose con una carica radiocomandata mentre percorreva i 18 km della Galleria tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro. Il treno era partito da Napoli alle 12.55 per Milano, carico di persone in viaggio per le feste di fine anno. I soccorsi furono difficili, con il Rapido fermo dentro al tunnel e i collegamenti radio in tilt. Il boss Totò Riina, morto nel 2017, era l'unico imputato a Firenze al processo d'appello.

Mentre per la strage ci sono state condanne passate in giudicato, tra cui quella all'ergastolo di Pippo Calò, fedelissimo del padrino di Corleone. In tempi più recenti una rilettura di atti e indagini aveva portato la Procura di Firenze a individuare Riina come presunto mandante della strage. Durante la cerimonia il sindaco ha deposto una corona di fiori alla testa del binario 11, quello da cui partì il treno. Presente, tra gli altri, la presidente dell'associazione familiari delle vittime Rosaria Manzo: «Dopo 38 anni non siamo ancora riusciti e mettere la parola fine sulla strage. Siamo ancora uniti nella ricerca di memoria, verità e giustizia». «Fare memoria è fondamentale per ribadire che non c’è ancora giustizia», ha ribadito Enrico Tedesco, segretario generale Fondazione Polis. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti dell'istituto Scialoja - Cortese.