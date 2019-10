I militari della tenenza carabinieri di Ercolano hanno tratto in arresto per rapina ai danni di un supermercato un trentunenne già noto alle forze dell’ordine domiciliato a Torre del Greco. l’uomo ha sottratto 3 bottiglie di birra da un supermercato quindi si è dato alla fuga dopo aver avuto una colluttazione con il responsabile del supermercato. i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato l’uomo al quinto piano di uno stabile dove si era nascosto per evitare l’arresto. ultimate le formalità di rito, il trentunenne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. A seguito della colluttazione il direttore dell’esercizio commerciale ha dovuto ricorrere alle cure mediche riportando lesioni ritenti guaribili in 5 giorni.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:21

