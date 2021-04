Rapina a Boscoreale, commerciante reagisce e il ladro spara: è caccia all'uomo

Rapina e spari in piazza, il commerciante reagisce e blocca un bandito insieme a un carabiniere libero da servizio. È caccia all'uomo a Boscoreale, dove in serata una rapina ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Due banditi, hanno ricostruito i carabinieri che indagano sull'accaduto, hanno fatto irruzione all'interno di un negozio in piazza Pace, pieno centro di Boscoreale. Armati di pistola, i due hanno provato a rapinare l'incasso all'ottico, che però ha reagito, mettendo kappao un rapinatore, anche grazie all'intervento di un carabiniere libero da servizio che si è trovato a passare proprio di lì.

Nella colluttazione sono stati esplosi almeno due colpi di pistola, che per fortuna non hanno ferito nessuno. Un rapinatore è stato bloccato e arrestato in flagranza per rapina, mentre l'altro è riuscito a darsi alla fuga ed ora è ricercato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale.