Rapina a Giugliano, fruttivendolo pedinato da due banditi con pistola e passamontagna

Terrore a prima mattina al centro di Giugliano, in due cercano di rapinare un fruttivendolo. È quanto successo alle 7:30 nella centralissima via Aniello Palumbo a Giugliano dove si sono vissute scene film. Due persone a bordo di una Yaris scura arrivano davanti al negozio e uno scende. Entrambi hanno i passamontagna e uno impugna una pistola. Il titolare del negozio sta scaricando la frutta dal camioncino e alla vista del malvivente immediatamente scappa. E si rifugia dietro ad un camion della raccolta dei rifiuti. I malviventi lo seguono armi in pugno ma poi desistono per la presenza, per fortuna, di alcune persone in strada.

Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Giugliano e i medici del 118 in quanto l'uomo ha riportato delle escoriazioni. Indagini in corso per fare luce sull'accaduto.

