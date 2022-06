Rapina a Napoli, poi l'aggressione e le minacce coi cocci di bottiglia

Piazza Cavour, Napoli. A chiedere aiuto al 112 è un un 36enne di origine nigeriana, da anni residente in Germania. Poco prima un uomo gli aveva strappato dalle mani lo smartphone per poi fuggire. La vittima lo aveva inseguito e, a quel punto, era iniziata una colluttazione intervallata da minacce da parte del ladro che si era armato di cocci di vetro raccolti a terra.

I militari sono riusciti bloccarlo. Si tratta di un senza fissa dimora, di 25 anni, di origine capoverdiana. Arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio: è sotto accusa per rapina.