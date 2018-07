Martedì 3 Luglio 2018, 12:50

I carabinieri della tenenza di Cercola e gli agenti del commissariato di Montecalvario hanno tratto in arresto per rapina due persone residenti nel lotto «0» già noti alle forze dell'ordine, il 25enne Giuseppe Prisco e il 26enne Rosario Bonanno.Nel tardo pomeriggio di ieri a Cercola, in sella a uno scooter, i due hanno affiancato l’auto guidata da un 32enne per rapinarlo: la vittima ha accelerato tentando di mettersi in salvo ma ha impattato contro un passamano pubblico che ha colpito una passante. Quest’ultima, una 55enne di cercola, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico per l’asportazione di un rene; non rischia la vita. Dopo l’incidente i malviventi sono comunque riusciti a raggiungere la vittima rapinandola di un orologio del valore di circa 1.500 euro.Poco dopo quel colpo ne hanno messo a segno un secondo, a San Sebastiano al Vesuvio, rapinando un 22enne del luogo dello scooter e del cellulare. L’attività di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto dei 2 soggetti è nata dall’intervento immediato di un poliziotto del commissariato Montecalvario che, libero dal servizio, è stato informato proprio da quest’ultima vittima.Il segnale del gps installato sullo scooter ha permesso di localizzare il mezzo a Ponticelli e il poliziotto ha informato la sala operativa che ha inviato i rinforzi permettendo di bloccare i 2 soggetti. perquisendo, poi, i due, indosso a uno di loro sono stati rinvenuti il cellulare e l’orologio precedentemente rapinati. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dalla tenenza dei carabinieri di Cercola, che parallelamente aveva diramato le ricerche nelle zone limitrofe, e raccolte presso il commissariato di Montecalvario le denunce dei soggetti rapinati, i due sono stati arresti e il motociclo, l’orologio ed il telefono restituiti alle vittime. I due sono stati poi individuati dai militari dell’arma come i responsabili anche della prima rapina. Mel corso di veloci accertamenti, inoltre, è emerso che lo scooter su cui si muovevano è provento di un’ulteriore rapina perpetrata il primo luglio a Napoli ai danni di un 27enne.