Rapina ad Afragola con l'escavatore cingolato: è caccia ai sei banditi in fuga

È sembrato un film. Strade e incroci bloccati da quattro Tir per impedire l'arrivo di curiosi, mentre una enorme scavatrice con una benna larga cinque metri buttava giù come castelli di sabbia i muri della banca. E poi il braccio dell'escavatore che, dopo aver sradicato dal pavimento due maxi casseforti, le ha sollevate come fuscelli per depositarle sull'ampio cassone del camion parcheggiato lì davanti. Il colpo della vita per otto banditi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati